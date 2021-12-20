В стране и мире

Россия поставила рекорд по продажам леса

Печать

Экспорт леса из России достиг рекорда и составил 12,5 миллиарда долларов, это на 38 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом РБК рассказали в «Рослесинфорге». Это произошло на фоне скачка цен: с начала года стоимость лесной продукции подскочила на 50-100 процентов.

Как уточнили в ведомстве, основными причинами роста цен стали сокращение объемов лесозаготовки в США, Канаде и Европе и повсеместный уход на удаленку компаний на фоне пандемии коронавируса. Спрос на пиломатериалы вырос и потому, что многие захотели покинуть города и жить в собственных домах.

Эксперты ждут роста спроса и в 2022-м, особенно если карантинные ограничения продолжатся. За 11 месяцев 2021-го в России было произведено 40 миллионов кубометров пилопродукции, 31 миллион кубометров пошел на экспорт.

Ранее в декабре стало известно, что один из лидеров японского рынка по строительству жилья Iida Group Holdings объявил о покупке 75 процентов акций российской компании Russia Forest Products (RFP), которая входит в число крупнейших в России по экспорту леса. Холдинг получит право на вырубку четырех миллионов гектаров леса.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию с лесопромышленностью на Дальнем Востоке за «сугубо архаичный и потребительский подход». Он описал ее словами «ни в какие ворота не лезет» и поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эксперты ждут роста спроса и в 2022-м, особенно если карантинные ограничения продолжатся. За 11 месяцев 2021-го в России было произведено 40 миллионов кубометров пилопродукции, 31 миллион кубометров пошел на экспорт.
это замечательно! на гуглмапс вся красноярская тайга в белых квадратиках. Каждый квадратик - несколько квадратных километров вырубок. Но еще много неосвоенных зеленых мест, можно сказать пропадающих денег.

Гость||

Раша - сырьевой придаток. Чо там ещё можно продать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте