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В Гидрометцентре сообщили об экстремальных морозах в России

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В России в ближайшие дни ожидаются температуры на 16-20 градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Синоптик уточнил, что экстремальные морозы ждут жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. Там температура опустится до минус 41 градуса. По словам Вильфанда, похолодание связано с тем, что на север Европейской части России поступают холодные воздушные массы из приполярных регионов, а именно с Таймыра.

«С воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России», — рассказал Вильфанд.

В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду температура опустится на 7-14 градусов ниже нормы, минимальной станет температура до минус 23 градусов. В Московской области похолодает до минус 26, в Волгоградской области — до минус 22 градусов, на севере Ростовской области термометры покажут 16 градусов ниже нуля.

Ранее синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в средней полосе России — в частности, в Москве — погода в новогоднюю ночь и в дни январских праздников будет морозная, с температурой ниже минус 10 градусов.

По словам Шувалова, такая погода задаст тон всем январским праздникам, и в первые десять дней 2022 года будут стоять типичные для указанного периода морозы.

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Источник — lenta.ru
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