Россиян предупредили о дефиците кофе

18.12.2021 | 11:16

Эксперты предупредили россиян о дефиците кофе. Продукт на бирже подорожал почти до максимума за десять лет. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что стоимость наиболее востребованного сорта кофе — арабики — в 2021 году выросла примерно на 80 процентов. Это объясняется проблемами, которые возникли у ключевых экспортеров. Так, Бразилия столкнулась с рекордным неурожаем. В мае началась сильнейшая за столетие засуха, а в июле пришли аномальные холода. В Колумбии часть урожая погубили дожди, а во Вьетнаме — новая вспышка коронавирусной инфекции и жесткие карантинные ограничения, которые ударили по экспорту кофе.

Кроме того, стоимость морских перевозок за год взлетела от двух до восьми раз. Это связано с активизацией спроса на товары, ростом цен на топливо, перераспределением объемов грузов между различными регионами, а также мировым торговым дисбалансом.

Из-за проблем с доставкой и ростом спроса компании и трейдеры пытаются ограничить поставки. Трейдерами используются фьючерсы, которые позволяют им обеспечивать поставки по установленным ценам. Это объясняется опасениями, что они не смогут получить достаточные запасы на «физическом рынке», где больше возможностей для выбора.

По данным аналитиков, такое истощение запасов сигнализирует рынку о том, что сохраняется острая нехватка кофе. В первую очередь речь об арабике.

Ранее сообщалось, что обязательная маркировка пива, которая появится в России с сентября 2022 года, может спровоцировать коллапс на пивоваренном рынке. Специалисты спрогнозировали дефицит напитка, его подорожание и сбой поставок в бары.