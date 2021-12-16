В российской школе пандус перекрыли колючей проволокой

16.12.2021 | 13:13

В Хабаровском крае в селе Бичевая пандус у здания школы обнесли колючей проволокой. Об этом сообщает KP.RU.

По словам заместителя директора по воспитательной работе российской школы Марины Козловой, в образовательное учреждение не ходят дети с инвалидностью, поэтому пандус никому не нужен.

Часть школьников скатывалась по пандусу, как по горке, потому что плитка была покрыта льдом. На детей могли упасть сосульки с крыши, подчеркнула Козлова.

«Непонятно, в какой момент произойдет очередное обрушение с крыши. Рабочий сделал ограждение проволокой как раз в момент, когда произошло обрушение. Сейчас проволоку мы убрали, пандус, на который обрушился снег, мы почистили, но сколько ждать до следующего обрушения, мы не знаем», - сказала замдиректора по воспитательной работе.

Она добавила, что проволоку для пандуса решили использовать, так как дети постоянно срывали ленты, которые должны были запрещать проход по пандусу.

Ранее в Ростовской области российскую школу обнесли колючей проволокой для защиты от наркоторговцев, потому что школьные камеры охватывают не все необходимые территории.