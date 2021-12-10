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В стране и мире

Ценам на жилье в России предрекли снижение

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В 2022 году стоимость квадратного метра жилья в России может снизиться или остаться на прежнем уровне. К таким выводам пришли эксперты рынка недвижимости, сообщает телеканал «360».

По словам специалистов, на данный момент из-за низких ставок по ипотеке стоимость квартир достигла пикового значения. Причиной возможного снижения цен назвали будущий рост ключевой ставки. «В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на пять-семь процентов либо останется такой же, какая она есть», — предрек эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По словам экспертов, стоимость «квадрата» снижается по мере повышения ипотечной ставки. На цены также влияет валюта. Специалисты заметили уменьшение стоимости вторичного жилья, однако на первичном рынке застройщики пытаются удержать прежние показатели — продают объекты с завершенным ремонтом и мебелью.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский предупредил, что на московском рынке аренды почти не осталось квартир со ставкой до 30 тысяч рублей в месяц. В регионах цены ниже, однако дешевые варианты быстро находят арендаторов. Он также отметил, что стоимость аренды жилой недвижимости в России будет расти на семь-десять процентов в год.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Пузырь лопнет и всеиваши лямы станут тыквой

Гость||

Не нужны ваши квартиры по таким ценам. Денег нет.

Гость||

Пойду квартир накуплю тока денег нет

Гость||

Просто денег нет. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья.

Имя: Гость
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