Сетевое издание|18+|Четверг|9 дек 2021|14:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о мошенничестве с помощью фейкового сайта Минздрава

Печать

Кибермошенники используют страх перед вакцинацией и фейковый сайт Минздрава для кражи денег. Об этом россиян предупредили аналитики Group-IB, которым, как сообщили в компании «Ленте.ру», удалось обнаружить новую масштабную мошенническую кампанию в одной из социальных сетей.

В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках преступники публикуют ложные новости о новом штамме коронавируса. К сообщениям они также прикрепляют ссылку на сайт-клон российского Минздрава. Там потенциальные жертвы видят фейковое интервью главы ведомства Михаила Мурашко, в котором утверждается, что новая волна пандемии уничтожит до 80 процентов населения страны, причем первыми якобы погибнут вакцинированные россияне.

Через несколько секунд пользователь переадресовывается на мошеннический сайт с обещанием участия в розыгрыше или получения крупного денежного перевода, размер которого всегда составляет 237 568 рублей. Жертве предлагают вывести деньги, но для этого просят ввести данные банковской карты.

«Мошенники знают, что страх и паника отлично продвигают любой, даже самый сомнительный контент. В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговый формы, похищающие данные банковских карт», - рассказал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов. Он также добавил, что специалисты компании уже обнаружили более 2,6 тысячи подобных комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками.

Аналитики призвали пользователей социальных сетей критически относиться к подобной информации и проявлять осторожность при переходе по ссылкам с сомнительным содержанием. В частности, стоит обращать внимание на доменное имя ресурса. Вводить конфиденциальные данные и реквизиты банковских карт следует только на проверенных сайтах.

Тем временем выяснилось, что больше половины жителей России (62 процента) сомневаются, что смогут самостоятельно обеспечить неприкосновенность своих персональных данных, и опасаются кибермошенников. Такими данными с «Лентой.ру» поделились в Аналитическом центре НАФИ, эксперты которого также назвали самую уязвимую перед хакерами группу населения.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте