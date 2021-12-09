Перечислены основные симптомы омикрон-штамма коронавируса

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса.
К ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, перечислила специалист.
Руженцова предупредила, что эти симптомы могут сопровождаться и другими типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. На данный момент информации об особенностях проявлений SARS-CoV-2, вызванных новым штаммом, немного. «Но скоро ожидаются новые сведения», - отметила врач.
Вместе с тем вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что характерными симптомами нового штамма омикрон могут являться першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание.
Омикрон у детей
Характерных симптомов омикрона у детей пока что мало, отметила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина. Но, по ее словам, врачи обратили внимание на то, что у них кроме повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита в 15 процентов случаев наблюдается сыпь.
На это же проявление заболевания указывал и британский врач Дэвид Ллойд. При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что сыпь может свидетельствовать не только о коронавирусе, поэтому выводы о такой реакции на омикрон-штамм делать пока рано. Ученый посоветовал дождаться данных из стран Европы и Южной Африки.
Крючков добавил, что защитить детей от омикрон-штамма может сокращение посещения общественных мест, вакцинация родственников и ношение масок. Также он напомнил, что после общественного транспорта детям, как и взрослым, необходимо воспользоваться антисептиком. Помимо этого следует не забывать, что дети сами могут заразить окружающих, особенно пожилых людей.
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Советский и российский эпидемиолог профессор Игорь Гундаров снова заявил, что власти не озвучивают данные об эпидпорогах по ковиду, в связи с чем само понятие эпидемии ковида теряет смысл.
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Он отмечает, что эпидпороги могут различаться в 3-4 раз в зависимости от времени года, но по ковиду их нет вообще. Поэтому он наложил графики заболеваемости ковидом на существующие нормативы эпидемических порогов. И оказалось, что все вписывается в нормы.
"Выступая в Госдуме, я внес предложения, чтобы Попова озвучила официальные пороги, на которые ориентируется Роспотребнадзор при коронавирусной инфекции. Мы должны их сопоставить с нормативами. И доказать, наконец, что это нормально. Если я прав, то моментально обнаружим, что заболеваемость от ковида не превышает нормы эпидемических порогов. И тогда все антиковидные меры отпадают моментально: вакцинация, локдауны, QR-коды и прочие ограничения", – заявил проф. Гундаров ОСН.