Перечислены основные симптомы омикрон-штамма коронавируса

09.12.2021 | 10:04

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса.

К ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, перечислила специалист.

Руженцова предупредила, что эти симптомы могут сопровождаться и другими типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. На данный момент информации об особенностях проявлений SARS-CoV-2, вызванных новым штаммом, немного. «Но скоро ожидаются новые сведения», - отметила врач.

Вместе с тем вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что характерными симптомами нового штамма омикрон могут являться першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание.

Омикрон у детей

Характерных симптомов омикрона у детей пока что мало, отметила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина. Но, по ее словам, врачи обратили внимание на то, что у них кроме повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита в 15 процентов случаев наблюдается сыпь.

На это же проявление заболевания указывал и британский врач Дэвид Ллойд. При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что сыпь может свидетельствовать не только о коронавирусе, поэтому выводы о такой реакции на омикрон-штамм делать пока рано. Ученый посоветовал дождаться данных из стран Европы и Южной Африки.

Крючков добавил, что защитить детей от омикрон-штамма может сокращение посещения общественных мест, вакцинация родственников и ношение масок. Также он напомнил, что после общественного транспорта детям, как и взрослым, необходимо воспользоваться антисептиком. Помимо этого следует не забывать, что дети сами могут заразить окружающих, особенно пожилых людей.