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В стране и мире

Перечислены основные симптомы омикрон-штамма коронавируса

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Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости назвала основные симптомы при заражении омикрон-штаммом коронавируса.

К ним относятся выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, перечислила специалист.

Руженцова предупредила, что эти симптомы могут сопровождаться и другими типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. На данный момент информации об особенностях проявлений SARS-CoV-2, вызванных новым штаммом, немного. «Но скоро ожидаются новые сведения», - отметила врач.

Вместе с тем вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что характерными симптомами нового штамма омикрон могут являться першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание.

Омикрон у детей

Характерных симптомов омикрона у детей пока что мало, отметила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина. Но, по ее словам, врачи обратили внимание на то, что у них кроме повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита в 15 процентов случаев наблюдается сыпь.

На это же проявление заболевания указывал и британский врач Дэвид Ллойд. При этом иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заметил, что сыпь может свидетельствовать не только о коронавирусе, поэтому выводы о такой реакции на омикрон-штамм делать пока рано. Ученый посоветовал дождаться данных из стран Европы и Южной Африки.

Крючков добавил, что защитить детей от омикрон-штамма может сокращение посещения общественных мест, вакцинация родственников и ношение масок. Также он напомнил, что после общественного транспорта детям, как и взрослым, необходимо воспользоваться антисептиком. Помимо этого следует не забывать, что дети сами могут заразить окружающих, особенно пожилых людей.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Советский и российский эпидемиолог профессор Игорь Гундаров снова заявил, что власти не озвучивают данные об эпидпорогах по ковиду, в связи с чем само понятие эпидемии ковида теряет смысл.

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Гундаров рассказал, что происходит в "красной зоне" у Проценко

С ковидной статистикой что-то не так - академик РАН Зверев

Он отмечает, что эпидпороги могут различаться в 3-4 раз в зависимости от времени года, но по ковиду их нет вообще. Поэтому он наложил графики заболеваемости ковидом на существующие нормативы эпидемических порогов. И оказалось, что все вписывается в нормы.

"Выступая в Госдуме, я внес предложения, чтобы Попова озвучила официальные пороги, на которые ориентируется Роспотребнадзор при коронавирусной инфекции. Мы должны их сопоставить с нормативами. И доказать, наконец, что это нормально. Если я прав, то моментально обнаружим, что заболеваемость от ковида не превышает нормы эпидемических порогов. И тогда все антиковидные меры отпадают моментально: вакцинация, локдауны, QR-коды и прочие ограничения", – заявил проф. Гундаров ОСН.

Гость||

У детей сыпь.. Надеюсь, не оспинная, на всю жизнь останется.

Гость||

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной из-за сниженной патогенности. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», — заявил специалист.

По словам Чумакова, люди, которые переболели новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам коронавируса.

Гость||

Появление такого штамма коронавируса, как омикрон, может означать, что ковид начал отступать. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров в пятницу, 3 декабря.

«Новый штамм вызывает существенно менее тяжелые формы и не дает тяжелых поражений легких. Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

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