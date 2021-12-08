В России подорожал «новогодний набор»

08.12.2021 | 12:58

В России стоимость «новогоднего набора» в ноябре увеличилась на 19 процентов в годовом выражении - почти до 5 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в экосистему Сбербанка). Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В новогодний набор входят искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку елки, гирлянды, мишура, шампанское и мандарины. Товары подорожали на фоне скачка спроса: в ноябре он вырос на 80-90 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Аналитики указали, что россияне адаптировались к изменившимся условиям торговли, которая из-за пандемии в основном ушла в онлайн.

Аналитики сделали вывод, что россияне в целом стали чаще покупать товары из этого набора. На рост продаж повлиял больший энтузиазм к празднованию по сравнению с предыдущим годом, когда из-за ограничений по эпидемиологической ситуации и отсутствия снега потребители не активно готовились к Новому году и делали меньше покупок.

При этом производители и ретейл прогнозируют, что к Новому году ряд товаров в России может подорожать на 3-7 процентов на фоне увеличения спроса. В первую очередь, речь идет о мясе, яйцах, молоке, сырах, колбасах, овощах и фруктах, рыбе, сладостях и алкоголе. Кроме того, перед праздниками цены подскочат также на парфюмерию, ювелирные изделия и косметику, которые россияне покупают в качестве подарков.