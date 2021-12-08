Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|13:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России подорожал «новогодний набор»

Печать

В России стоимость «новогоднего набора» в ноябре увеличилась на 19 процентов в годовом выражении - почти до 5 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (входит в экосистему Сбербанка). Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В новогодний набор входят искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку елки, гирлянды, мишура, шампанское и мандарины. Товары подорожали на фоне скачка спроса: в ноябре он вырос на 80-90 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Аналитики указали, что россияне адаптировались к изменившимся условиям торговли, которая из-за пандемии в основном ушла в онлайн.

Аналитики сделали вывод, что россияне в целом стали чаще покупать товары из этого набора. На рост продаж повлиял больший энтузиазм к празднованию по сравнению с предыдущим годом, когда из-за ограничений по эпидемиологической ситуации и отсутствия снега потребители не активно готовились к Новому году и делали меньше покупок.

При этом производители и ретейл прогнозируют, что к Новому году ряд товаров в России может подорожать на 3-7 процентов на фоне увеличения спроса. В первую очередь, речь идет о мясе, яйцах, молоке, сырах, колбасах, овощах и фруктах, рыбе, сладостях и алкоголе. Кроме того, перед праздниками цены подскочат также на парфюмерию, ювелирные изделия и косметику, которые россияне покупают в качестве подарков.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте