Российских детей отправят в школы и детсады нового типа

08.12.2021 | 13:01

В России планируется начать возводить социально-культурные объекты нового типа - с использованием несущих деревянных конструкций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее поручение, отправленное в Минсельхоз и Минстрой вице-премьером Викторией Абрамченко.

Предполагается, что из дерева будут строить школы, детские сады, медучреждения и другие социальные объекты. Это позволит ускорить возведение таких зданий и уменьшить себестоимость строительства до 15 процентов.

Комментируя инициативу, замглавы «Дом.рф» Антон Финогенов отметил, что деревянные здания больше не ассоциируются с недолговечностью - по своим характеристикам они не уступают, а во многом и превосходят объекты из бетона. Возведение зданий из дерева способствует созданию экологически более благоприятной среды, подчеркнул эксперт.

Использование деревянных домокомплектов способно ускорить процесс строительства в полтора-два раза, сообщил директор проектной компании Genpro Даниил Катриченко. Но, по мнению члена комитета «Деловой России» по строительству Евгения Лоскутова, решить проблему дефицита соцобъектов правительственная инициатива не сможет - для этого нужно увеличить целевое федеральное финансирование.

В Минстрое «Известиям» заявили, что вопросы конструктивной безопасности строительства многоэтажных зданий из дерева предварительно уже урегулированы.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме с 2025 года при строительстве всех домов обяжут использовать дерево. Городская администрация рассчитывает, что таким образом получится снизить зависимость от вредных для планеты стали и бетона - при производстве этих материалов выделяется большой объем углекислого газа.