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В стране и мире

Ученые рассказали о скорости распространения омикрон-штамма коронавируса

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Согласно математической модели, построенной международной группой ученых, омикрон-штамм COVID-19 распространяется в два раза быстрее дельта-варианта. Об этом сообщает новостной портал News24 со ссылкой на экспертную группу, возглавляемую Карлом Пирсоном из Лондонской школы гигиены и тропической медицины при Лондонском университете.

Полученные результаты подтвердили раннюю гипотезу о более быстрой передаче вируса от человека к человеку. Однако до сих пор неясно, с чем именно связана скорость распространения: с повышенной заразностью нового штамма коронавируса или с его способностью уклоняться от иммунного ответа.

Ученые призвали коллег по всему миру использовать полученную информацию, чтобы лучше подготовиться к росту числа заражений коронавирусной инфекцией.

Ранее в Британии генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу заявил, что каждый день омикрон-штаммом в Великобритании заражается около тысячи человек, что значительно превышает данные статистики. Число заболевших удваивается каждые три-четыре дня и составляет около одного процента всех случаев заражения в день. Ученый отметил, что это не точная цифра, однако считает, что она «недалека от истины».

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой омикрон. Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах. Ранее стало известно, что омикрон-штамм также был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами
И не прошедшими тоже.

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной из-за сниженной патогенности. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», — заявил специалист.

По словам Чумакова, люди, которые переболели новым штаммом, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам коронавируса.

Вирусолог предположил, что с появлением нового штамма локдаунов больше не будет. Специалист отметил, что карантинные меры привязаны к возможностям медицины.

«Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьезных карантинов», — уточнил Чумаков.

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