Россиян захотели штрафовать за недопуск газовиков в квартиры

07.12.2021 | 15:05

Глава комитета Совета Федерации (СФ) по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести штраф до десяти тысяч рублей за недопуск в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Соответствующий зхаконопроект он направил на отзыв в правительство, пишет ТАСС.

Кутепов отмечает, что в действующей сейчас статье КоАП не предполагается штрафов за недопуск в жилище специалистов как раз по диагностике газового оборудования. Согласно законопроекту, штраф придется заплатить за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования, работ по его техническому диагностированию, а также за отказ в допуске представителя организации, осуществляющей проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов.

«В случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц - от 25 до 100 тысяч рублей», - говорится в документе.

Кроме того, в законопроекте предлагается ввести штраф за непредставление поставщику газа информации об изменениях в составе газоиспользующего оборудования. Такую же ответственность предлагается ввести и за отказ в допуске газовиков для выполнения работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению аварий, утечек и иных чрезвычайных ситуаций.

«При определенных условиях возникает необходимость оперативно отключить газоиспользующее оборудование в целях обеспечения безопасности (например, отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, неисправность газоиспользующего оборудования, несанкционированное подключение)» - указан в пояснительной записке.

Также предлагается штрафовать за оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике внутридомового и внутриквартирного газового оборудования лицом, не соответствующим требованиям, предъявляемым к специализированной организации. В таком случае сумма штрафа может составит от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.

В конце октября специалисты подсчитали число взрывов газа, которые произошли в России этой осенью. Согласно статистике МЧС, по всей стране произошло почти 20 взрывов газовоздушной смеси. При этом, в холодное время года число пожаров вырастает почти на треть.