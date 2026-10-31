В России заметили возросший интерес к тыкве

Экономика

В России заметили возросший интерес к тыкве
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Этой осенью наблюдается рост интереса к тыкве, причина - набирающая темпы популярность здорового питания и натуральных продуктов. Увеличились продажи и декоративных сортов растения, что связано с Хеллоуином, который отмечают в субботу, 31 октября.

По данным экспертов «Чек Индекс», в период с 1 по 25 октября медианная стоимость свежей тыквы составила 98 руб. за кг (+10% к прошлому году). Покупки выросли на 14%.

Пользуются спросом и декоративные атрибуты или аксессуары к Хеллоуину в виде тыквы. Медианная цена равна 842 руб., что на 12% выше, чем в аналогичном периоде 2025-го. Покупки увеличились на 9%.

Сам Хеллоуин не пользуется той популярностью у россиян, какая была до 2021 года. Октябрьские продажи к этому празднику в 2-3 раза ниже уровней тех лет.

«Тем не менее с прошлого года наблюдается коррекция в сторону подъема интереса к Хеллоуину на более низкой базе прошлых лет. В основном восстановление продаж происходит через онлайн-канал реализации. Аудитория таких покупателей базируется в крупнейших городах», - отметили эксперты.

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