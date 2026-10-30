В Пензе за год цены на вторичке выросли больше, чем в новостройках

Экономика

В Пензе за год цены на вторичке выросли больше, чем в новостройках
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На рынке недвижимости в России вторичка догоняет новостройки: за прошедший год разрыв в ценах между ними сократился, выяснили аналитики «Циана». Пенза не стала исключением.

Специалисты посчитали, как в 40 крупнейших городах РФ изменилось соотношение средних цен квадратного метра на первичном рынке (в строящихся корпусах от девелоперов, без ЖК премиальных сегментов) и вторичном (кроме элитного жилья).

«5 лет назад первичный рынок обогнал вторичный по уровню цен, и с того момента разрыв почти всегда рос, так как новостройки дорожали быстрее готового жилья. В 2026 году тренд был нарушен. За последний год «квадрат» на первичном рынке подорожал в среднем на 8%, на вторичном - на 12%», - пояснили в «Циане».

В целом по России ценовой разрыв сократился с 25% до 20%.

В Пензе он по состоянию на октябрь был всего 5%, то есть значительно ниже, чем в среднем по стране. Средняя цена квадратного метра на рынке новостроек составляла 114 000 рублей (динамика за год +1%), на вторичном рынке - 108 900 рублей (динамика за год +13%).

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