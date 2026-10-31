Названа доля пензенских семей, способных снимать двушку

В Пензенской области 57,4% семей с двумя детьми могут позволить себе снимать двухкомнатную квартиру.

При этом доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять не менее 96 000 рублей.

В рейтинге регионов РФ по доступности аренды жилья, составленном ria.ru, Пензенская область заняла 28-е место из 85. В исследовании эксперты ориентировались на данные Росстата по зарплатам за январь - сентябрь 2026 года.

В целом по России доходы позволяют снимать двухкомнатное жилье 53,6% семей с двумя детьми, при этом зарплата обоих родителей должна составлять 130 800 рублей.

По доступности аренды квартиры Пензенская область уступила Мордовии (22-е место в рейтинге). Там 59% семей могут снимать жилье при доходе 92 800 рублей.

Другие соседние регионы расположились в списке ниже Пензенской области. Саратовская заняла 45-ю строку с показателями 51,7% и 101 900 рублей, Тамбовская - 47-ю (51,2%, 97 900 рублей), Ульяновская - 54-ю (49%, 105 300 рублей).

Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где доля семей, способных арендовать квартиру, составила 77,5% (доход - 139 600 рублей). Москва находится на 19-м месте (60,1%, 205 700 рублей). На последней строчке - Чеченская Республика, где аренда доступна только 14,4% семей (124 900 рублей).