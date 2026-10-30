С 1 января в Пензе поднимут налог на землю, занятую городскими лесами

С 1 января 2027 года в Пензе вырастет ставка налога в отношении земельных участков, занятых городскими лесами. Такое решение приняли депутаты гордумы на сессии в пятницу, 30 октября.

Сейчас ставка составляет 0,1%. С января ее поднимут до 1,5% кадастровой стоимости.

По сведениям регионального УФНС России, сумма исчисленного и поступившего земельного налога по таким участкам в 2025 году составила 120 000 рублей (11 участков площадью 763 097 кв. м с общей кадастровой стоимостью 119 996 400 рублей).

При увеличении налоговой ставки в доход местного бюджета в 2027 году (за налоговый период 2027-го в виде авансовых платежей от юрлиц) дополнительно поступит 1 260 000 рублей, в 2028-м (за налоговый период 2027-го) - 1 679 900.

В большинстве административных центров регионов Приволжского федерального округа (Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Кирове, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Перми, Самаре, Саранске, Саратове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах) уже установлена максимальная ставка земельного налога 1,5%. В Саратове она составляет 0,75%.

Ранее стало известно, что с 1 января 2027 года в Пензенской области планируют поднять ставки транспортного налога.