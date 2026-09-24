С 1 октября в России меняются условия семейной ипотеки

Изменения в программу льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека» утверждены, сообщил Минфин России в четверг, 24 сентября. Она распространяется на семьи, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора.

Теперь на всей территории страны (за исключением 4 столичных регионов) будут действовать следующие условия:

- 2% годовых и максимальная сумма кредита в 10 млн руб. - для семей с 5 и более детьми;

- 4% годовых и максимальная сумма в 10 млн руб. - для семей с 4 детьми;

- 6% годовых и максимальная сумма в 10 млн руб. - для семей с 3 детьми;

- 8% годовых и максимальная сумма в 8 млн руб. - для семей с 2 детьми;

- 10% годовых и максимальная сумма в 6 млн руб. - для семей с одним ребенком.

Для столичных регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) предусмотрены следующие условия:

- 4% годовых и максимальная сумма кредита в 18 млн руб. - для семей с 5 и более детьми;.

- 6% годовых и максимальная сумма в 18 млн руб. – для семей с 4 детьми;

- 8% годовых и максимальная сумма в 18 млн руб. – для семей с 3 детьми;

- 10% годовых и максимальная сумма в 15 млн руб. - для семей с 2 детьми;

- 12% годовых и максимальная сумма в 12 млн руб. - для семей с одним ребенком.

«В рамках программы «Семейная ипотека» ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи», - уточнили в Минфине РФ.

Также вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита - до 15 лет.

Изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября 2026 года.