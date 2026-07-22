Частные инвесторы отказываются от постоянного мониторинга рынка

Экономика

Частные инвесторы отказываются от постоянного мониторинга рынка
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Доля активных частных инвесторов, использующих сложные торговые тактики, продолжает расти: пользователи все чаще реагируют на макроэкономические новости и стремятся заранее фиксировать цены сделок, не привязываясь к торговым часам биржи, сообщили в ВТБ. Это создает спрос на инструменты отложенных и долгосрочных заявок - то, что раньше было доступно в основном профессиональным трейдерам.

«Мы видим устойчивый рост доли активных частных инвесторов, которые применяют сложные тактики и реагируют на макроэкономические новости. Функционал заявок до отмены - это критически важный инструмент для профессионалов и тех, кто ценит свое время: он позволяет, например, заранее зафиксировать цену покупки на случай выходного гэпа после выхода важных новостей или выстроить долгосрочную стратегию накопления позиций», - прокомментировал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Подобные обновления отражают более широкий тренд в брокерских приложениях: упрощение интерфейса и автоматизацию решений с элементами искусственного интеллекта.

Аналитики отмечают, что развитие подобных функций у разных брокеров говорит о зрелости рынка частных инвестиций в целом: инструменты, ранее доступные только институциональным игрокам, становятся стандартом розничных приложений.

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