Пензенской области спишут более 2 млрд рублей задолженности

Пензенской области спишут еще 2 млрд 28 млн 485 тыс. 918 рублей задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение 3 июля подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Объем списания соответствует размеру вложений в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами», - объяснили в Правительстве РФ.

Мишустин отметил, что высвободившиеся средства могут быть направлены на улучшение качества жизни граждан и поддержку проектов, которые нацелены на дальнейший рост экономики.

В перечень регионов, где снизится долговая нагрузка, наряду с Пензенской областью попали еще 16 субъектов: Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Псковская, Рязанская, Свердловская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

В общей сложности им решили списать 16,7 млрд рублей.

В мае сообщалось о списании Пензенской области 2 млрд 447 млн 766 тыс. 617 рублей аналогичной задолженности.