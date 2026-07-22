Поездки в Турцию стали обходиться пензенцам на 46% дороже

Цены в регионе в июне 2026 года, по данным Пензастата, выросли в среднем на 4,2% относительно прошлого декабря.

В группе продовольственных товаров заметно подорожал сахар-песок (+20,2%), фрукты и овощи, в том числе картофель (+14,2%), яйца (+11,5%), говядина (+10,6%), баранина (+9,3%), алкоголь (+8,5%), куриные окорочка (+5,2%), куры (охлажденные и мороженые, +2,4%), рыбопродукты (+2,1%). В среднем стоимость продуктов питания увеличилась на 3,2%.

Вместе с тем питьевое молоко подешевело на 7,8%, сливочное масло - на 4,9%, крупы и бобовые - на 4%, свинина - на 3,7%, сыр - на 3,2%, чай - на 2,3%.

В непродовольственной группе повысились цены на табачные изделия (+4,6%), новые легковые иномарки (+4,5%), медикаменты (+4%), планшеты (+3,5%), мебель (+3,3%), моющие и чистящие средства (+2,2%), обувь (+1,5%). Средний прирост составил 2,4%.

В то же время уменьшилась стоимость смарт-часов (-11%), смартфонов (-8%), пылесосов (-7,4%), стиральных машин (-4,7%), холодильников (-4,6%).

Стройматериалы в целом подешевели на 1,5%, в том числе ДСП на 7,4%, металлочерепица на 6,8%, еврошифер на 3,5%, обои на 3,3% и цемент на 1,9%. Однако оконные стекла и ламинат стали дороже - на 7,3% и 6,2% соответственно.

В сегменте услуг выделяются поездки в Турцию (+46%), услуги бань (+20%), санаториев (+17,7%), медучреждений (+8,9%), парикмахерских (+8,4%), ремонт и ТО транспорта (+7,9%), ритуальные услуги (+5,3%). В среднем удорожание достигло 8,6%.