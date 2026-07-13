Пензенская область отправила за границу 27,2 тыс. тонн зерна и жома

За первую половину 2026 года из Пензенской области было отгружено за рубеж около 27,2 тысячи тонн зерна и другой растительной продукции.

«Основными экспортируемыми товарами стали продовольственные пшеница, кукуруза, чечевица и гранулированный свекловичный жом», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенским областям.

Большая часть поставок пришлась на Китай - 14,2 тыс. тонн. Также товары отправили в Латвию (6,3 тыс. тонн), Азербайджан (5,5 тыс. тонн), Казахстан (977 тонн), Беларусь (176 тонн) и Иран (40 тонн).

В предыдущие годы Россельхознадзор отдельно выставлял данные по экспорту зерна и жома. Так, за первую половину 2024-го из Пензенской области за рубеж вывезли 38,3 тыс. тонн зерна, за первую половину 2025-го - в 10 раз меньше, 3,5 тыс. тонн.

В 2026-м объемы, вероятно, остались на уровне 2025-го, и большую часть экспорта составил гранулированный свекловичный жом. Так, только за первые 4 месяца его было отправлено за границу более 16,4 тыс. тонн.