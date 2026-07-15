Губернатор рассказал о подготовке к старту уборочной кампании

В ближайшие 7-10 дней в Пензенской области стартует уборочная кампания. Глава региона Олег Мельниченко провел первое заседание штаба по ее организации.

Аграриям предстоит убрать урожай с площади более 782 тысяч гектаров. По словам Олега Мельниченко, на первый месяц для бесперебойной работы сельхозтехники требуется 12,4 тысячи тонн дизтоплива и 700 тонн автобензина.

По состоянию на 14 июля запас ГСМ достаточный: 8,1 тысячи тонн дизтоплива и 300 тонн автобензина. «Идем в нормальном графике», - подчеркнул губернатор.

Региональное министерство сельского хозяйства мониторит цены. При выявлении значительного увеличения стоимости дизельного топлива информация будет оперативно направлена в УФАС, сообщили в областном правительстве.

Также Олег Мельниченко обсудил локальные вопросы с главами муниципальных образований.

«Уборочная кампания - задача, которую нужно решать слаженно и сообща, в ручном режиме. Если возникают форс-мажорные ситуации по топливу, надо незамедлительно, в режиме реального времени ставить в известность министра Романа Калентьева либо председателя правительства Николая Симонова», - предупредил губернатор руководителей районов.