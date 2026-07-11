Названа отрасль в Пензе с наивысшей зарплатой в 2026-м

В Пензе отраслью с самой высокой зарплатой в 1-м квартале 2026-го стала профессиональная и научная деятельность. К такому выводу пришли эксперты ria.ru, основываясь на данных по вознаграждению за труд работников крупных и средних организаций в сферах, где занято не менее 3% населения.

Средняя номинальная зарплата таких специалистов составила 101 000 рублей. Размер средней номинальной зарплаты в областном центре - 79 000 рублей.

С данными показателями Пенза заняла 82-е место из 100 в рейтинге городов России по зарплатам в отраслях.

Выше в списке находятся соседние Саратов (67-я строчка, по зарплатам также лидирует профессиональная и научная деятельность с показателем 112 000 рублей) и Ульяновск (69-е место, IT и связь, 111 000 рублей).

Тамбов занял 87-ю строку. Больше всех в городе получали работники сферы IT и связи - 98 000 рублей. Саранск находится на 90-м месте с показателем 93 000 рублей в обрабатывающей отрасли.

На 1-й строчке в рейтинге расположился Южно-Сахалинск. Там отраслью с наивысшим заработком стала добывающая (528 000 рублей). На последнем месте - Элиста с зарплатой 69 000 рублей у госслужащих.