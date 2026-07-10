Губернатор: Пензенские аграрии обеспечены дизельным топливом

На заседании правительства Пензенской области обсудили вопрос бесперебойного обеспечения аграриев дизельным топливом, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ в пятницу, 10 июля.

По его словам, лимит горючего обеспечен в полном объеме, поставки уже идут.

Он поручил региональному минсельхозу совместно с муниципальными образованиями создать районные штабы по организации уборки урожая, постоянно следить за ценами на минеральные удобрения и запасные части для техники, а также контролировать обеспечение горюче-смазочными материалами.

Для оперативного решения вопросов в регионе создается штаб по организации уборочной кампании. Его возглавит губернатор. Аналогичные штабы появятся во всех муниципалитетах.

«Уборочная кампания - вопрос продовольственной безопасности региона. Нужно сделать все, чтобы сельхозпроизводители Пензенской области не отвлекались от своей главной цели - сбора урожая», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В этом году в Сурском крае рассчитывают собрать не менее 2,8 млн тонн зерна, 2,3 млн тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн масличных культур, 294 тыс. тонн картофеля и 98 тыс. тонн овощей.