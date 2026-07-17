Зафиксирован рост покупок на фондовом рынке

Снижение российского фондового рынка удерживает розничных инвесторов от активных действий, несмотря на желание сыграть на отскок в акциях после сильного снижения. Тем более что альтернатива - фиксация высокой доходности в облигациях - выглядит не менее привлекательно, считают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

«И вчерашний день, и 3 из 4 торговых сессий на этой неделе прошли с перевесом покупателей. Розничный инвестор видит возможности и наращивает покупки акций и облигаций по низким ценам.

Структурные продукты позволяют ограничить риск портфеля в условиях высокой волатильности, при этом сохранив участие в будущем росте рынка», - отметил инвестиционный стратег Станислав Клещев.

Еще одним фокусом внимания остается валютный рынок. Ускорение темпов ослабления рубля может усилить сдвиг в сторону валютной диверсификации инвестиционных портфелей.

«Ожидаем повышенный спрос в сегменте квазивалютных облигаций», - уточнил аналитик.