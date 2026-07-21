Губернатор сообщил о сокращении госдолга Пензенской области

Пензенская область продолжает сокращать госдолг: по сравнению с началом года он уменьшился на 2,4 млрд рублей - до 14,6 млрд, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Наша цель - в текущем году снизить долговую нагрузку на областной бюджет на 6,3 млрд», - написал глава региона в своем канале в МАХ во вторник, 21 июля.

Олег Мельниченко также рассказал, как был исполнен бюджет в первом полугодии.

Поступило 52,1 млрд рублей доходов - 50,8% плана. Из них налоговых и неналоговых - 36,9 млрд, то есть на 4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2025-го. «С этими результатами регион поднялся на 4-е место в ПФО», - подчеркнул губернатор.

По налогу на прибыль организаций поступило 7,8 млрд рублей при запланированных 6,5 млрд. Прирост дали оптовая и розничная торговля, обрабатывающее производство и строительная отрасль.

«Расходы бюджета составили 52,6 млрд рублей. Наиболее значительные суммы мы направили на зарплату бюджетников, соцподдержку жителей региона, дотации местным бюджетам, лекарственное обеспечение. Особо отмечу, что кассовое исполнение в регионе средств федерального бюджета - 54% от суммы доведенных лимитов. Это на 10% выше среднероссийского показателя - Пензенская область на 6-м месте в стране», - добавил Олег Мельниченко.

По словам губернатора, при разработке проекта бюджета на цикл 2027-2029 годов в регионе продолжат мобилизацию источников дохода и оптимизацию расходов.