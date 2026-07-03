В Пензенской области по зарплатам лидируют две сферы

В Пензенской области среднемесячная зарплата в январе - апреле этого года составила 70 621 рубль. Такие данные опубликовал Пензастат.

Лидером по вознаграждению за труд стала ИТ-сфера - 102 541 рубль. Следом идет финансовая и страховая деятельность - 101 431 рубль. На третьем месте - профессиональная, научная и техническая деятельность (88 022 рубля).

Пензенцы, занятые на обрабатывающих производствах, получали 83 493 рубля, работники сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром - 74 549 рублей, транспортировки и хранения - 72 564 рубля, строительства - 70 486 рублей.

Самые низкие зарплаты в регионе у жителей, которые трудятся в гостиницах и на предприятиях общепита, - 50 655 рублей, а также у тех, кто занимается административной деятельностью, - 49 843 рубля.

Ранее стало известно, что заработная плата половины жителей Пензенской области достигнет 200 000 рублей и более через 8 лет и 7 месяцев. Четверть населения дойдут до этого уровня через 6 лет и 2 месяца.