Губернатор: В экономику региона инвестировано 625 млрд рублей

Экономика

Губернатор: В экономику региона инвестировано 625 млрд рублей
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Из-за существенного снижения долговой нагрузки Пензенской области Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило ее кредитный рейтинг до уровня А - прогноз «Стабильный», а в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регион поднялся на 16-е место, сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 31 июля.

За последние пять с небольшим лет в экономику области было инвестировано более 625 млрд рублей.

«В текущем году общая инвестиционная активность как в стране, так и в регионе немного замедлилась, но есть рост в отдельных сферах. В I квартале отмечаем увеличение в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов - почти в 2,5 раза, в образовании - на 61%, в сельском хозяйстве - на 4%», - написал Олег Мельниченко в соцсетях.

Он рассказал о запланированных инвестпроектах: в регионе собираются построить молочно-товарные и животноводческие комплексы. Есть намерение возвести в Пензе зарядный хаб для грузовых автомобилей - губернатор поручил областному министерству государственного имущества оказать содействие в реализации этой идеи.

«За первую половину года каждый рубль господдержки принес в консолидированный бюджет Пензенской области 16,3 рубля налоговых отчислений. Нацелил сохранить этот уровень эффективности и продолжить системную работу», - подытожил Олег Мельниченко.

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