Названы пять правил для начинающих инвесторов

Экономика

Названы пять правил для начинающих инвесторов
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Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сформулировал пять базовых принципов для тех, кто только выходит на фондовый рынок. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Первый и ключевой принцип, по словам банкира, - это понимание прямой зависимости между риском и доходностью. «Риски и выгода взаимосвязаны - если хочешь заработать быстро и много, будь готов потерять все. Что отталкивает от рынка начинающего инвестора? Это неготовность к потере», - предупредил топ-менеджер.

Второй совет касается психологической устойчивости. Пьянов советует каждому начинающему инвестору заранее честно ответить себе на вопрос: как он воспримет просадку портфеля на 20%, 30%, 50% или даже 70%? «Начинающий инвестор на фондовом рынке должен начинать с психологии потерь, нежели с психологии выигрыша», - пояснил он.

Третий принцип сформулирован лаконично и классически: покупать дешево, продавать дорого. Четвертый - постепенно осваивать анализ фундаментальных показателей эмитентов. По словам Пьянова, именно они определяют доходность актива не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе.

Пятый совет - диверсификация. «Не инвестируй в одну акцию, держи яйца в разных корзинах - по эмитентам, по отраслям, по инструментам», - резюмировал первый зампред ВТБ.

Рекомендации Пьянова охватывают как практические аспекты работы с портфелем, так и эмоциональную готовность к волатильности рынка - именно ее отсутствие банкир считает главной причиной разочарований новичков.

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