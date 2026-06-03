Россияне оплатили штрафы на 35 000 рублей цифровыми деньгами

Граждане России начали оплачивать штрафы цифровыми рублями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина.

«Любой гражданин может заплатить в цифровом рубле платежи в бюджеты, в бюджетные системы. Налогоплатеж просто не применяется. Мы вот получили, например, сейчас уже 35 000 рублей штрафами разными: административные штрафы, штрафы за нарушение правил дорожного движения», - цитирует издание.

Цифровой рубль - третья форма денег, которая существует в виде кода на платформе ЦБ. Этим он отличается от обычных средств, размещаемых на традиционных банковских счетах.

Ранее сообщалось о планах перечислять в цифровом виде пенсии, стипендии, пособия и зарплаты бюджетникам. По мере развития инфраструктуры новая система должна охватить все государственные выплаты.

Это не отменяет оборота наличных и безналичных, заверили в ЦБ. Все привычные людям способы поступления средств сохранят.