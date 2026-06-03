Россияне оплатили штрафы на 35 000 рублей цифровыми деньгами

Экономика

Россияне оплатили штрафы на 35 000 рублей цифровыми деньгами
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Граждане России начали оплачивать штрафы цифровыми рублями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина.

«Любой гражданин может заплатить в цифровом рубле платежи в бюджеты, в бюджетные системы. Налогоплатеж просто не применяется. Мы вот получили, например, сейчас уже 35 000 рублей штрафами разными: административные штрафы, штрафы за нарушение правил дорожного движения», - цитирует издание.

Цифровой рубль - третья форма денег, которая существует в виде кода на платформе ЦБ. Этим он отличается от обычных средств, размещаемых на традиционных банковских счетах.

Ранее сообщалось о планах перечислять в цифровом виде пенсии, стипендии, пособия и зарплаты бюджетникам. По мере развития инфраструктуры новая система должна охватить все государственные выплаты.

Это не отменяет оборота наличных и безналичных, заверили в ЦБ. Все привычные людям способы поступления средств сохранят.

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