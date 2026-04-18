Подсчитано, насколько за год подорожал шашлычный набор

Стоимость набора для шашлыка за год выросла на 11% и достигла почти 5 000 рублей, сообщает аналитический центр «Чек индекс», опираясь на данные за 1-12 апреля.

Медианный чек на готовое для жарки шашлыка мясо увеличился на 6% и составил 668 руб. Число покупок продукта снизилось на 4%.

Стоимость мангала увеличилась на 8% (3 067 руб.), спрос на изделие упал на 8%. Комплект шампуров подорожал на 17% (513 руб.). Товар стали реже покупать на 15%.

Древесный уголь стал обходиться на 20% дороже (325 руб.), отмечается увеличение спроса на 10%.

Наиболее подорожавшая составляющая шашлычного набора - это розжиг. Его стоимость составила 412 руб. (+25%), число покупок уменьшилось на 3%.

«Общий медианный чек затрат на такой шашлычный набор - 4 986 руб.», - отметили аналитики.