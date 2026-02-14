Масленица-2026: подсчитан индекс блинов

Экономика

Масленица-2026: подсчитан индекс блинов
В среднем набор для приготовления четырех порций блинов по классическому рецепту за год подорожал на 4%.

Как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков, в 2026-м на традиционное масленичное блюдо придется потратить 146 рублей (дана средняя по России стоимость). Из продуктов для приготовления блинов наиболее подорожало молоко (+8%).

За основу подсчетов взяли рецепт, в который входят 500 мл молока, 2 яйца, 1 стакан пшеничной муки, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка сахара и 0,5 ч. ложки соли.

Аналитики отметили, что индекс блинного набора варьируется от места покупки и региона. В некоторых случаях он может доходить до 500 рублей.

«В Москве региональный «индекс блина» составил 172 рублей, на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Санкт-Петербурге - 162 руб., в Краснодаре - 169 руб., в Казани - 154 руб., в Екатеринбурге - 172 рубля», - пишет издание.

Масленичная неделя в этом году приходится на 16-22 февраля. Ранее эксперты рассказали, какой должна быть сковородка для идеальных блинов, а также перечислили полезные начинки.

