Средняя зарплата пензенских врачей в 2025 году превысила 100 000

В 2025 году в Пензенской области средняя зарплата врачей и фармацевтов с высшим образованием составила 101 152,01 рубля. Такие данные во вторник, 10 февраля, обнародовал ТФОМС.

Что касается медсестер и фармацевтов, относящихся к среднему персоналу, то они получали по 49 973,71 рубля.

В целом среднемесячный доход от трудовой деятельности в регионе в 2025 году равнялся 48 678,30 рубля, уточнили в фонде.

Для сравнения: в 2024-м зарплата докторов в среднем составляла 90 626,90 рубля, медсестер - 44 810,30 рубля.

В 2023 году пензенские врачи получали по 77 251,98 рубля в месяц, среднему персоналу платили по 37 802,73 рубля.