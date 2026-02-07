Назван размер индексации социальной пенсии в 2026 году

С 1 апреля в России планируют проиндексировать социальные пенсии на 6,8%. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В стране ежегодно утверждается размер индексации социальных пенсий. Его рассчитывают, опираясь на темпы роста величины прожиточного минимума пенсионера за минувший год.

По данным Соцфонда РФ, в стране средний размер такой выплаты на 1 октября 2025 года составлял 15 514 руб. Следовательно, после апрельской индексации размер пособия вырастет до 16 569 руб.

Социальная пенсия - это ежемесячная выплата от государства для граждан, которые не могут трудиться или не наработали стаж, нужный для страховой пенсии.

Такую помощь могут получать пожилые люди, инвалиды, несовершеннолетние и студенты, потерявшие родителей.

В 2025 году социальную пенсию в России проиндексировали на 14,75%.