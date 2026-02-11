В регионе снова хотят построить мусороперерабатывающий завод

В Пензенской области принимают программу перехода к экономике замкнутого цикла. Она предусматривает строительство комплексного объекта по обращению с ТКО. Соответствующий проект постановления регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

Реализовывать программу планируют с 2026 по 2030 год. Цель мероприятий - вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья, снизить долю захоронения отходов. В регионе хотят повысить уровень переработки выброшенных автомобильных покрышек, электронного оборудования, отходов строительства.

На реализацию программы потребуется 8 млрд 200 млн рублей. Она будет финансироваться за счет внебюджетных средств.

В рамках перехода к экономике замкнутого цикла на территории области собираются построить комплексный объект по обращению с ТКО. В него войдут: мусороперерабатывающий завод мощностью не более 410 000 т в год, полигон отходов производства и потребления мощностью не менее 203 000 т в год, участки компостирования мощностью не менее 179 000 т в год.

«Создание комплексного объекта позволит достичь снижения захоронения ТКО до 50% от общего объема их образования и доли утилизируемых отходов до 25%», - отмечается в документе.

Планируется, что на будущем объекте будут отбирать вторичные ресурсы: полиэтилентерефталат (ПЭТ, термопластик) прозрачный, цветной и микс, полиэтилен, бумагу, картон, пленку ПНД, черные и цветные металлы, стекло микс, упаковку тетрапак, смесь полимеров.

Объект намерены построить к 2030 году в рамках концессионного соглашения.

Речь о строительстве мусороперерабатывающего завода в идет уже много лет. Соответствующее концессионное соглашение было заключено еще в 2018-м. К 2021-му выделили и оформили земельный участок в Бессоновском районе, разработали проект электроснабжения и обозначили расходы - 1 млрд 350 тыс. рублей.

Подразумевалось, что завод будет действовать без сжигания отходов, а неутилизируемые фракции станут размещать на полигоне.

Намечали начать строительство в 2021-м и закончить его в 2023-м. В начале 2023-го сообщалось, что ФАУ «Главгосэкспертиза России» проводит анализ проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий мусороперерабатывающего завода.

Осенью 2023 года стало известно, что ведется судебное производство по расторжению заключенного концессионного соглашения в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

В сентябре 2024-го в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН сообщили: все необходимые экспертизы пройдены, ведутся переговоры с потенциальным инвестором. Ввести завод в эксплуатацию предполагали в 2026-2027 годах.