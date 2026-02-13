Эксперт: Наблюдавшийся в 2025 году пик ставок по депозитам пройден

Экономика

Эксперт: Наблюдавшийся в 2025 году пик ставок по депозитам пройден
Печать
Telegram

В ВТБ прокомментировали снижение ключевой ставки с 16% до 15,5%. По оценке банка, пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден. Банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца 2026-го ставки останутся двузначными.

Вкладчики сфокусируются на краткосрочном размещении, сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют динамично использовать свои накопления для ежедневных потребностей.

По мнению старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, на рынке наступает время осознанного формирования накоплений.

«Высокие ставки по вкладам помогли выработать привычку копить, и в этом году россияне будут распоряжаться своими накоплениями уже для решения текущих финансовых вопросов. Переток средств будет плавным, в том числе - в сегмент инвестиционных продуктов, особенно в сегменте состоятельных клиентов», - подчеркнул он.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк вклад
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!