Пензенцы опередили соседей по объему банковских вкладов

Пензенцы опередили соседей по объему банковских вкладов
Пензенская область за год поднялась в рейтинге регионов РФ по вкладам населения на две строчки, с 46-й на 44-ю позицию из 85. Исследование проводили эксперты ria.ru.

По данным на 1 января 2026-го, объем вкладов на душу населения в Сурском крае составил 315,1 тыс. руб. (257,6 тыс. руб. - в 2025-м). Это почти 7 номинальных среднемесячных доходов.

Прирост вкладов за год - 21,4%.

Соседние с Пензенской областью регионы расположились ниже нее в рейтинге. Ульяновская заняла 54-е место с объемом вкладов на душу населения в 286 тыс. руб., Саратовская расположилась на 55-й строчке - 281,9 тыс. руб.

Тамбовская область оказалась на 60-м месте с показателем 267,2 тыс. рублей, Республика Мордовия - на 67-м (243,4 тыс. руб.).

Лидером рейтинга стала Москва. В столице на душу населения приходится 1 843,5 тыс. руб. вкладов. На 2-й строчке Санкт-Петербург - 1 045,5 тыс. руб.

Минимальный объем вкладов на одного человека - в Ингушетии (последнее место в рейтинге): 26,4 тыс. руб.

