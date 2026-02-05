Сельхозтоваропроизводителей освободили от транспортного налога

С 1 января аграрии в России освобождены от уплаты транспортного налога на машины, используемые в сельскохозяйственном производстве. Соответствующие изменения предусмотрены в Налоговом кодексе.

Льгота введена для поддержки отрасли в стране.

Она распространяется на следующие виды техники: тракторы, самоходные комбайны, самоходные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений и др.

«Освобождение от налогообложения применяется независимо от срока фактического использования техники в течение налогового периода при соблюдении установленных условий: транспортные средства должны быть зарегистрированы на сельхозтоваропроизводителей и использоваться непосредственно в сельскохозяйственной деятельности», - подчеркнули в областном минсельхозе.

В 2025 году в Пензенской области собрали высокие урожаи сельхозкультур. Показатели выросли в том числе из-за ввода в оборот неиспользуемых земель.