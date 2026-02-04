Цифровые сервисы ВТБ включены в белый список Минцифры

Erid: 2VfnxxFxKwf

ВТБ Онлайн, ВТБ Pay, сайт и другие сервисы банка вошли в белый список Минцифры. Это позволит всем клиентам пользоваться ими в период ограничений мобильного интернета, которые могут происходить в целях безопасности.

Будут доступны перевод денег и оплата покупок и услуг, заказ банковских карт, поиск ближайшего отделения и многое другое. 99% самых частых операций можно совершить через онлайн-банк. Для его работы клиентам не нужно ничего настраивать - операторы связи делают это сами.

«Ежемесячно ВТБ Онлайн пользуются почти 27 миллионов человек. Мы провели работу со всеми профильными ведомствами, чтобы даже при отключениях мобильного интернета нашим клиентам оставались доступны все финансовые сервисы, полезный контент и поддержка. В онлайн-банке работает умный чат-бот с ИИ, а позвонить в кол-центр можно прямо со страницы входа в ВТБ Онлайн», - напомнил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Ранее ВТБ Онлайн обновил свой чат и запустил новые разделы, расширив функционал для удобства пользователей. В привычном чате ВТБ Онлайн теперь три раздела: «Поддержка», «Связь с банком» и «Каналы». Два первых потребуются для чата с оператором или звонка в банк, а третий содержит информационные посты - от скидок и предложений по кешбэку до советов по безопасности и подробному описанию финансовых сервисов. Это поможет клиентам банка быстрее получать ответы на вопросы и ориентироваться в широком функционале ВТБ Онлайн.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.