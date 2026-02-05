В Пензенской области проверят цены на хлеб

В Пензенской области проверят цены на хлеб
Пензенское управление Федеральной антимонопольной службы проверит цены на наиболее востребованные виды хлеба.

Соответствующее поручение было дано ведомству центральным аппаратом ФАС России.

Управление изучит обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки.

«Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год», - пояснили в областном УФАС.

При наличии оснований будут приняты меры антимонопольного реагирования.

