В январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14%

В январе 2026 года россияне получили в банках порядка 98 млрд рублей на покупку легковых машин. По сравнению с январем 2025-го объем выдач вырос на 14,5%. Таковы предварительные оценки ВТБ.

Рост объемов рынка автокредитования произошел на фоне новых регуляторных изменений. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении, помимо улучшения условий по рыночным кредитам, также стал рост средней суммы кредита.

На фоне господдержки и предложения субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусировался на новых машинах (около 60% от общего числа сделок), но их доля по сравнению с январем 2025-го снизилась - тогда в структуре выдач ВТБ она превышала 70%.

«С начала года рынок автокредитования снова заработал по обновленным правилам. Ключевым фактором для банков стало наличие подтвержденных официальных данных о доходе», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.