Выдачи автокредитов в 2025 году составили 1,7 трлн рублей

По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2025 года российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 1,7 трлн рублей. Это на четверть ниже показателя предыдущего года. Пик продаж пришелся на октябрь, когда выдачи на 27% превысили результат за аналогичный период 2024-го.

Стимулами к обновлению парка в 2025 году выступали программы государственной поддержки и специальные предложения производителей по отдельным брендам. Доминирующие позиции на рынке сохранили российские и китайские автомобили.

«В прошлом году рынок автокредитов показал снижение: часть заемщиков предпочитали отложить покупку новых автомобилей, аккумулируя свободные средства на депозитах. Ключевым итогом года стало формирование новой, более качественной модели рынка автокредитования в условиях перезагрузки, которая продолжится и в 2026 году. Основными драйверами для банков по-прежнему будут не объемы, а работа с финансово устойчивыми заемщиками, для которых кредит - осознанный инструмент оптимизации личных финансов», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По предварительной оценке, в январе 2026 года объем выдач автокредитов может составить около 116 млрд рублей, что на 36% превысит результат января 2024-го. Росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект «прошлогоднего» автомобиля.

В целом ожидается, что в 2026-м выдачи автокредитов останутся на сопоставимом с 2025-м уровне.