Работодателей накажут за отсутствие данных о квотируемых рабочих местах

В Пензенской области будут наказывать работодателей, которые не установили квоты для приема на работу людей с инвалидностью, участников СВО и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, либо не предоставили данные о квотируемых местах в центр занятости населения. Соответствующую инициативу поддержали депутаты регионального Заксобрания на сессии 19 июня.

Равная административная ответственность установлена для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, уточнили в минтруде.

За неисполнение требований регионального законодательства, предусматривающего установление квоты, предусмотрен штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей. За непредоставление или несвоевременное предоставление информации о квотируемых рабочих местах - в размере от 1 000 до 2 000 рублей.

В минтруде напомнили: квота для приема на работу людей с инвалидностью составляет 2% от среднесписочной численности работников предприятий и организаций с численностью работающих от 36 до 100 человек. Если сотрудников больше 100, устанавливается квота в размере 2,5%.

«Одно рабочее место для трудоустройства граждан, выполнявших задачи специальной военной операции, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, должно быть обеспечено, если численность работников - от 36 до 100 человек включительно. Квота в размере 1% от среднесписочной численности работников устанавливается работодателям, численность работников которых превышает 100 человек», - сообщил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.