Россияне снижают долговую нагрузку за счет рефинансирования кредитов

Экономика

Россияне снижают долговую нагрузку за счет рефинансирования кредитов
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Тренд на рефинансирование кредитов физических лиц усиливается на российском рынке. По данным Банка России и оценкам аналитиков Frank RG, в первом полугодии 2026-го доля рефинансирования в структуре выдач кредитов наличными достигла 14-17%, став одним из самых быстрорастущих подсегментов.

Объем таких операций вырос на 35-40% год к году, что отражает стремление заемщиков оптимизировать долговую нагрузку на фоне постепенного снижения стоимости кредитов.

Спрос на рефинансирование растет и за счет развития дистанционных каналов: все больше банков предлагают онлайн‑оформление без справок и визитов в офис.

ВТБ фиксирует аналогичную динамику: в мае объем выдачи кредитов наличными на цели рефинансирования вырос на 45% и достиг 2,7 млрд рублей, а среднемесячный прирост с начала года составил 68%.

Как отметил старший вице‑президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, рост спроса на рефинансирование - устойчивый тренд, который поддерживается поэтапной корректировкой условий кредитования: с начала года ПСК снизилась на 6,3 процентных пункта.

По прогнозам специалистов ВТБ, выдачи кредитов наличными по итогам 2026 года вырастут на 76% и превысят 6 трлн рублей. В целом, по оценкам аналитиков Frank RG и «Эксперт РА», при сохранении текущих условий рост розничного кредитного портфеля может составить 15-20%.

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