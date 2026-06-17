Стало известно, почему россияне пользуются кобрендинговыми картами

По результатам опроса * ВТБ, треть респондентов регулярно расплачивается кобрендинговыми картами. Лидером по числу пользователей стал Северо-Западный округ (46%), где такие карты особенно популярны.

Абсолютное большинство респондентов (63%) считают, что кешбэк рублями за покупки - наиболее привлекательный вариант бонусов за использование кобрендинговой карты. 16% опрошенных предпочитают получать скидку при оплате товаров, 11% - баллы для последующих трат у партнеров, 3% - мили для путешествий.

Региональные предпочтения по выбору бонусов различаются: кешбэк рублями выбирают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (74%), скидки при оплате - на Северном Кавказе (21%), баллы - на Юге (14%), а мили - на Дальнем Востоке (9%).

Основная мотивация использования кобрендинговых карт - повышенный кешбэк за покупки в магазине-партнере (40%), кешбэк за все покупки (31%) и специальная цена на товары для пользователей таких карт (13%). Также опрошенные готовы оформить их, если партнерами, помимо продуктовых магазинов, будут аптеки (72%), магазины одежды (57%), АЗС (48%), сервисы такси и каршеринг (37%), онлайн-кинотеатры и стриминги (31%).

Санкт-Петербург и Ленинградская область отдают предпочтение аптекам (81%), Северный Кавказ - магазинам одежды (70%) и онлайн-кинотеатрам (40%), Центральный округ - АЗС (54%), Северо-Западный округ и Урал - такси и каршерингу (по 42%).

* Опрос проведен среди 1 500 жителей крупных городов. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Кобрендинговая карта - это платежный инструмент, который банк выпускает в сотрудничестве с другой компанией. По функциональности она не отличается от обычной банковской карты, но предоставляет дополнительные преимущества от компании-партнера.