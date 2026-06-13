Пензенская область опустилась в рейтинге доступности бензина

Пензенская область по итогам 4 месяцев 2026-го опустилась в рейтинге регионов России по доступности бензина, составленном экспертами ria.ru.

Если в декабре 2025 года регион находился на 63-м месте из 85, то по данным за апрель 2026-го оказался уже на 65-й строчке.

Для оценки доступности бензина специалисты рассчитали объем горючего марки АИ-92, который граждане способны купить на свои среднемесячные зарплаты.

Месячный объем топлива, доступного для жителей Сурского края, составил 951 л. В апреле этого года, по данным экспертов, цена АИ-92 за литр составила 62,97 руб. За год стоимость выросла на 12,5%.

Более доступно топливо в таких соседних регионах, как Ульяновская область и Республика Мордовия. Первая расположилась на 56-й строке, на среднемесячную зарплату жители могут купить 1 001 л АИ-92 (61,66 руб. за литр). Мордовия заняла в рейтинге 62-е место с показателем 957 л (62,17 руб. за литр).

Саратовская и Тамбовская области расположились в рейтинге ниже Пензенской. Первая попала на 66-ю строчку: 949 л, 62,99 руб. за литр, вторая - на 71-ю: 887 л, 63,28 руб. за литр.

Самым доступным бензином в стране могут похвастаться Москва (1-е место, 2 533 л, 64,11 руб. за литр) и Чукотка (2 500 л, 76,0 руб. за литр), а в конце рейтинга находится Ингушетия (638 л, 61,99 руб. за литр).