Эксперт: Новая пандемия опаснее экономических шоков

Экономика

Эксперт: Новая пандемия опаснее экономических шоков
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Снижение глобальной геополитической напряженности и сохранение высоких котировок на рынке энергоносителей остаются главными предсказуемыми драйверами позитивного сценария для России. Такое заявление, апеллируя к теории Нассима Талеба, сделал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

Топ-менеджер обозначил эти факторы как ключевых «белых лебедей» - ожидаемых событий, формирующих основу для стабильного развития финансовой системы и бюджета.

Рассуждая о притоке экспортной выручки и курсовой динамике, банкир назвал высокие цены на нефть безусловным благом для российской экономики. Он признал, что в глобальном контексте дорогостоящее сырье традиционно подстегивает переход к зеленой энергетике и электромобилям, снижая долгосрочный спрос. Однако в текущем периоде поддержание высоких цен играет на руку и состоянию экспортеров, и наполняемости федерального бюджета.

«Правда, есть нюанс - мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело», - уточнил Пьянов, отметив неопределенность временного горизонта этого тренда.

В противовес позитивным ожиданиям первый зампред ВТБ очертил контуры потенциальной катастрофы - того самого «черного лебедя», который способен обрушить выстроенные макроэкономические модели. Главной труднопрогнозируемой угрозой он назвал новую пандемию.

По его мнению, государство и бизнес научились эффективно маневрировать в условиях жестких денежно-кредитных политик, секвестра бюджета и адаптации к структурным реформам, однако биологическая угроза является исключением.

«Мы хорошо умеем строить модели, перекраивать бюджетное правило, сокращать расходы, строить дороги, адаптироваться к экономическим реалиям, но болезни - это совсем другая область, где адаптация может быть не столь стремительной, как распространение вируса», - резюмировал финансист, указав на критическую уязвимость перед скоростью неэкономических шоков.

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