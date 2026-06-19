Жители Пензенской области стали оформлять больше микрозаймов

Экономика

Жители Пензенской области стали оформлять больше микрозаймов
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В регионе в 2025 году объем микрозаймов вырос на 39% по сравнению с 2024-м, сообщили в Пензенском отделении Банка России.

За год жители области оформили займов на сумму 11,5 млрд рублей, заключив 542 000 договоров (+2% к прошлому году).

Ранее эксперты обнародовали данные о закредитованности населения Сурского края. По информации на начало 2026 года, он оказался высоким.

В среднем 1 житель задолжал банкам 369,3 тыс. руб. Это на 7,3 тыс. руб. больше, чем в 2025-м. Соотношение среднедушевого долга пензенцев по кредитам и годовой зарплаты равнялось 53,2%.

В рейтинге регионов РФ по уровню закредитованности населения Пензенская область заняла 50-ю строчку из 85.

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