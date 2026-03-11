ВТБ поможет бизнесу найти проверенных партнеров в Китае

Экономика

ВТБ поможет бизнесу найти проверенных партнеров в Китае
Печать
Telegram

Erid: 2VfnxxK3kNd

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков КНР - уникальный сервис, с помощью которого предприниматели могут бесплатно найти партнеров для работы на рынке Китая. База включает клиентов филиала банка в Шанхае, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.

«На сегодняшний день Китай - одно из ключевых для России направлений международной торговли. За 2025 года портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях - на 49%. Поиск проверенного партнера в Китае и построение надежного и долгосрочного сотрудничества - одна из важнейших задач для российских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в современных реалиях. Банк ВТБ, обладая собственной уникальной инфраструктурой и клиентской базой в Китае, помогает своим клиентам в решении этой непростой задачи, и база поставщиков КНР станет ключевым элементом», - отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Сервис доступен в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ - в разделе «ВЭД и валютный контроль». База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них: расширенные профили поставщиков с описанием их деятельности и продукции, контакты для прямой связи и другие параметры.

Сервис для поиска надежных поставщиков КНР дополнил комплекс услуг для работы на рынке Китая. В рамках экосистемы ВЭД клиентам среднего и малого бизнеса также доступны сервис проверки партнера, поддержка переговоров экспертами-китаистами и бесплатное обслуживание на трех языках, включая китайский.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
втб банк бизнес
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!