ВТБ поможет бизнесу найти проверенных партнеров в Китае

ВТБ запустил для клиентов среднего и малого бизнеса базу поставщиков КНР - уникальный сервис, с помощью которого предприниматели могут бесплатно найти партнеров для работы на рынке Китая. База включает клиентов филиала банка в Шанхае, заинтересованных в сотрудничестве с российскими компаниями.

«На сегодняшний день Китай - одно из ключевых для России направлений международной торговли. За 2025 года портфель контрактов клиентов ВТБ с партнерами из КНР вырос на 82%, а количество валютных счетов в юанях - на 49%. Поиск проверенного партнера в Китае и построение надежного и долгосрочного сотрудничества - одна из важнейших задач для российских предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность в современных реалиях. Банк ВТБ, обладая собственной уникальной инфраструктурой и клиентской базой в Китае, помогает своим клиентам в решении этой непростой задачи, и база поставщиков КНР станет ключевым элементом», - отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Сервис доступен в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ - в разделе «ВЭД и валютный контроль». База компаний пополняется ежедневно, в ней уже собраны более 500 проверенных предприятий и данные о них: расширенные профили поставщиков с описанием их деятельности и продукции, контакты для прямой связи и другие параметры.

Сервис для поиска надежных поставщиков КНР дополнил комплекс услуг для работы на рынке Китая. В рамках экосистемы ВЭД клиентам среднего и малого бизнеса также доступны сервис проверки партнера, поддержка переговоров экспертами-китаистами и бесплатное обслуживание на трех языках, включая китайский.

