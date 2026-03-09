В 2026-м услуги стоматологов могут подорожать на 50%

В 2026 году стоимость услуг в стоматологических клиниках уже выросла в среднем на 15-30%. До декабря цена на некоторые процедуры может увеличиться до 50%, предупредил врач-стоматолог Шамиль Омаров.

По его словам, основная причина повышения - рост расходов частных клиник.

«В первую очередь речь идет о подорожании расходных материалов, значительная часть которых остается импортной. Кроме того, на стоимость услуг влияют рост логистических затрат, аренды помещений, налоговой нагрузки и заработных плат специалистов», - отметил Омаров в интервью «Газете.ru».

Ключевой фактор увеличения цен - дорожающие импортные материалы. Хотя в последнее время медицинские организации оптимизировали закупки и пересмотрели круг поставщиков, от качественных материалов они не могут отказаться.

По мнению эксперта, потенциал роста стоимости стоматологических услуг не исчерпается в ближайшие 1-2 года, ведь себестоимость материалов и операционные расходы клиник продолжают увеличиваться.