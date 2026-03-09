Жители Пензенской области стали реже покупать фрукты и молоко

В 2025 году жители Пензенской области покупали меньше свежих фруктов, рыбы и молочной продукции по сравнению с 2024-м. Об этом говорят данные розничной торговли в регионе, полученные Пензастатом.

Продажи свежих фруктов просели на 10,9%, рыбы - на 8,2%, молочной продукции - на 2,5%.

В прошлом году, согласно исследованию, пензенцы стали покупать больше яиц (+13,9%), сахара (+11%), круп (+8,1%), макаронных изделий (+7%), муки (+5,9%), а также мяса (+2,1%) и свежих овощей (+1,6%).

В целом в 2025-м общий оборот розничной торговли пищевыми продуктами в регионе составил 194,1 млрд рублей. Это на 0,3% больше, чем в 2024-м.

Оборот в сфере общественного питания достиг 18,3 млрд рублей (+4,8%). Самыми прибыльными месяцами для заведений были январь, март, апрель и июнь.